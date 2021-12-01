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На Франковщине оштрафовали армянина, который "украсил" Зеленского свастикой

Среда, 1 декабря 2021, 16:49
Владимир зеленский, фото AFP via Getty Images

Украинский суд оштрафовал на 255 гривен гражданина Армении Артема Дерминджяна, проживающего в Калуше Ивано-Франковской области, за то, что он в Facebook наложил на фото президента Владимира Зеленского изображение нацистской свастики.

Источник: издание Zaxid.net и копия соответствующего судебного решения, опубликованная в государственном реестре

Детали: Сообщается, что в конце сентября мужчина опубликовал в Facebook фото Зеленского, у которого на лице была дорисована свастика. В постановлении суда указано, что правоохранители случайно обнаружили пост Дерминджяна.

Этот случай суд квалифицировал как распространение ложных слухов, которые могли повлечь панику среди населения.

В ходе судебного разбирательства Дерминджян признал свою вину, впрочем, причины своих действий не объяснил.

Калушский горрайонный суд назначил "художнику" максимальный штраф, предусмотренный статьей – 255 грн. Кроме того, житель Калуша должен уплатить еще 454 грн судебного сбора.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Темы: ЗеленскийсудштрафыИвано-Франковская областьАрмения
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