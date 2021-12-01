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Блинкен: за новую агрессию РФ против Украины будут болезненные санкции, ранее не применявшиеся

Среда, 1 декабря 2021, 18:15

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне предупредили Кремль о готовности применить жесткие экономические меры, от которых ранее воздерживались, в случае новой агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции после встречи Североатлантического совета в Риге.

Блинкен сказал, что США глубоко обеспокоены информацией о предполагаемых планах России, имеющейся в распоряжении союзников.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Что мы знаем – так это то, что он подготовил силы на случай, если он решит это сделать. Поэтому, несмотря на неуверенность по поводу намерений и временных рамок, мы должны готовиться ко всем возможным сценариям", - отметил госсекретарь США.

Он напомнил, что Соединенные Штаты уже долгое время взаимодействуют по этому вопросу с союзниками и партнерами и напрямую с президентом Путиным.

"Мы четко дали понять Кремлю, что мы будем реагировать решительно, в том числе с применением экономических мер очень значимого влияния, от применения которых мы ранее воздерживались", - заявил госсекретарь.

Блинкен добавил, что после встречи Североатлантического совета может утверждать, что почти все союзники настроены по этому вопросу не менее решительно, чем США. "Мы готовы заставить Россию заплатить высокую цену за дальнейшую агрессию против Украины, и НАТО готов усиливать свою оборону на восточном фланге", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что при этом призывает к сдержанности и Украину, потому что российские методички предусматривают заявления о провокациях для обоснования своих действий.

"Дипломатия - это единственный ответственный путь разрешения этого потенциального кризиса", - отметил Энтони Блинкен, добавив, что для этого важно, чтобы Украина и Россия вернулись к диалогу в рамках "Минска".

Госсекретарь отметил, что при этом призывает к сдержанности и Украину, потому что российские методички предусматривают заявления о провокациях для обоснования своих действий.

"Дипломатия - это единственный ответственный путь разрешения этого потенциального кризиса", - отметил Энтони Блинкен, добавив, что для этого важно, чтобы Украина и Россия вернулись к диалогу в рамках "Минска".

"Мы призываем все стороны возобновить прекращение огня до уровня июля 2020 года и призываем Россию к деэскалации - отвести недавно нарощенные силы, вернуть войска на нормальные для мирного времени позиции, отвести силы и тяжелое вооружение от линии столкновения на востоке Украины, воздержаться от дальнейшего запугивания и попыток дестабилизации Украины изнутри и оставить планы дальнейших военных операций. Так можно предотвратить кризис, который имел бы масштабные и длительные последствия для двусторонних отношений с Россией, для отношений РФ с Европой и международного мира и безопасности", - подытожил Блинкен.

Темы: РосcияСШАвойнаУкраина
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