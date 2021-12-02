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Госсекретарь США обратился к РФ в связи с наращиванием сил у границы Украины

Четверг, 2 декабря 2021, 14:00
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото МИД

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию свернуть военное наращивание у границы Украины и вернуть силы на нормальные мирные позиции.

Об этом он сказал на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, Россия продолжает нарушать хельсинские принципы и постоянно подрывает основы ОБСЕ.

"Мы глубоко обеспокоены, учитывая имеющиеся доказательства того, что Россия может планировать дальнейшую существенную агрессию против Украины. Поэтому призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, сделать шаги к деэскалации, свернуть военное наращивание и вернуть силы на нормальные мирные позиции и имплементировать Минские соглашения, особенно в части предоставления неограниченного доступа Специальной мониторинговой миссии", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что дипломатия – это единственный ответственный путь для разрешения этого кризиса, и США готовы поддержать этот процесс.

Госсекретарь также упомянул слова главы МИД РФ о необходимости соблюдения Минских соглашений и добавил, что США это поддерживают, но именно Москва не выполняет свою часть договоренностей.

"Перемирие не выполняется Россией, отвод тяжелого оружия не выполняется Россией, допуск наблюдателей ОБСЕ не выполняется Россией. Закон об особом статусе – выполнено Украиной, закон об амнистии – в процессе, обмен всеми политическими заключенными – не выполнен Россией, доступ международной гуманитарной помощи – не выполнено Россией, восстановление экономических связей - не выполнено Россией... И я могу продолжать, но вы уже все поняли", - перечислил Блинкен

По его словам, для урегулирования конфликта требуется готовность к выполнению договоренностей обеими сторонами.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 1 декабря заявил, что в Вашингтоне предупредили Кремль о готовности применить жесткие экономические меры, от которых ранее воздерживались, в случае новой агрессии против Украины.

Энтони Блинкен сказал, что США глубоко обеспокоены информацией о предполагаемых планах России, имеющейся в распоряжении союзников.

Тем временем Украина и Североатлантический альянс работают над сдерживанием России от потенциальной агрессии на двух направлениях.

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Темы: СШАРосcияУкраинаграница
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