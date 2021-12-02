Новости 2 декабря: войска РФ и Украины, бюджет Украины на 2022 год

Командующий ООС заявил, что при наступлении "в лоб" армия России потерпит огромные потери; Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2022 год — актуальные новости 2 декабря.

О войсках РФ и Украине

Командующий операции Объединенных сил Александр Павлюк предупредил, что в случае "лобового" наступления на Украину с востока российская армия и боевики понесут огромные потери, и сами это понимают.

Также Россия вскоре выдвинет предложения по новому пакту о европейской безопасности, который остановит дальнейшее расширение НАТО на восток – заявил Сергей Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел РФ сказал, что Россия готова к открытию канала диалога с США по Украине.

О бюджете на 2022 год

Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и отдельно – в целом его поддержали 268 народных депутатов.

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