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Зеленский поговорил с Трюдо об усилении санкционного давления на Россию

Пятница, 3 декабря 2021, 04:52

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которого, в частности, говорилось о необходимости наработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против Украины.

Источник: ОП

Прямая речь Зеленского: "Это особенно важно и заметно (поддержка Канады – ред.) за последние восемь лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ".

Детали: Зеленский проинформировал Трюдо о ситуации на границах Украины и отметил важность того, что в это время с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

Дословно: "Лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности, связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации.

Было отмечено важность скоординированной реакции в поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества.

В этой связи стороны согласились с необходимостью наработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию в случае эскалации агрессии против нашего государства".

Напомним: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с канадской коллегой Мелани Жоли ситуацию в Донбассе.

Украинская правда
Темы: КанадаЗеленский
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