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"Северный поток-2": на лоббирование против санкций потратили $7,4 млн – СМИ

Пятница, 3 декабря 2021, 03:54
фото: Getty Images

На лоббирование против санкций в отношении "Северного потока-2" с начала 2020 года сотрудничающие с проектом иностранные компании потратили более 7,4 миллиона долларов.

Источник: OpenSecrets

Детали: Дебаты по поводу российского "Северного потока-2" усложнили усилия по принятию Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA) в США после того, как на лоббирование против санкций в отношении российского газопровода были потрачены миллионы долларов.

Тема "Северного потока-2" заняла центральное место во время переговоров в Сенате США после того, как голосование за прекращение дебатов по законопроекту о финансировании NDAA провалилось в понедельник с 45 голосами против 51.

В понедельник республиканцы в Сенате проголосовали за блокирование продвижения законопроекта о финансировании обороны, утверждая, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер (Нью-Йорк) не дает им шанса проголосовать за поправки, включая меры по введению санкций в отношении "Северного потока-2".

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл выделил Северный поток-2 как важный вопрос, за который следует проголосовать, и пообещал выступить против продвижения законопроекта.

Соглашение о проведении поименного голосования по поправкам распалось после того, как 7 республиканцев были против из-за исключения их предложений к поправкам.

В понедельник все республиканцы в Сенате, кроме сенатора Сьюзан Коллинз (Р-Мейн), проголосовали за прекращение дебатов относительно NDAA.

Некоторые демократы присоединились к республиканцам в выступлении против продвижения закона без голосования за поправки.

В мае президент Джо Байден отказался от санкций по газопроводу "Северный поток-2", несмотря на двухпартийную поддержку санкций в 2020 году.

Тогда госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что было принято решение "восстановить отношения с нашими союзниками и партнерами в Европе".

Как сообщалось, Блинкен и другие чиновники администрации Байдена призвали сенаторов отменить санкции против "Северного потока-2".

По состоянию на утро четверга Сенат не голосовал ни за какие поправки в NDAA, включая санкции в отношении "Северного потока-2".

Палата представителей включила поправку, предусматривающую санкции в отношении "Северного потока-2".

За даными издания, с начала 2020 года иностранные компании, сотрудничающие с проектом, потратили более 7,4 миллионов долларов на лоббирование против санкций и других вопросов, связанных с проектом. Из этих средств 3 миллиона долларов израсходовано за первые три квартала 2021 года.

Темы: Северный поток-2
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