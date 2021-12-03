На запад Украины идут метели – оранжевый уровень опасности
Пятница, 3 декабря 2021, 09:13
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погоды 3 декабря – на западе Украины ожидаются сильные снегопады и гололедица.
Источник: ГСЧС
Дословно ГСЧС: "3 декабря в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
В Карпатах – сильный снег (II уровень опасности, оранжевый)".
Детали: Сообщается, что погодные условия могут привести к нарушению, а в Карпатах – местами к прекращению, движению транспорта на дорогах и улицах.
Украинская правда