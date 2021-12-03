В Черновцах разоблачили мощную ботоферму: дискредитировала ВСУ и оправдывала Россию

Служба безопасности Украины разоблачила мощную "ботоферму" в Черновцах, "вырастившую" и "раскрутившую" более 20 тысяч ботов для пророссийских агитаторов.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели долгую историю, а также были верифицированы в соцсетях – с использованием поддельных паспортов граждан Украины.

Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства "антивакцинаторских" настроений".

Детали: По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.

Во время обысков в офисе "ботофермы", правоохранители изъяли компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, специальное программное обеспечение, около 6 400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских, и более 4 000 платежных карт украинских банков.

Фото СБУ

Следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц продолжаются.