У двух иностранок в аэропорту Львова обнаружили валюты и ювелирки на 15 миллионов

Львовские пограничники и таможенники изъяли у двух гражданок Польши ювелирные изделия и валюту более чем на 15 миллионов гривен.

Источник: Госпогранслужба, Государственная таможенная служба

Детали: Отмечается, что вечером 2 декабря сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" в ходе проверки пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул" обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты.

Две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый коридор".

В ходе общения с пассажирками, гражданками Польши, у группы досмотра возникли подозрения о возможной перевозке запрещенных предметов, поэтому их пригласили для дополнительной проверки.

Правоохранители обнаружили 125,7 тыс. долларов, 374,8 тыс. евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото.

По предварительным подсчетам стоимость изъятого может достигать более 15 млн. гривен.

Осуществляется документирование этого правонарушения. Незадекларированные средства и ювелирные украшения изъяты.