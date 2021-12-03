Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У двух иностранок в аэропорту Львова обнаружили валюты и ювелирки на 15 миллионов

Пятница, 3 декабря 2021, 12:46
фото ДПСУ

Львовские пограничники и таможенники изъяли у двух гражданок Польши ювелирные изделия и валюту более чем на 15 миллионов гривен.

Источник: Госпогранслужба, Государственная таможенная служба

Детали: Отмечается, что вечером 2 декабря сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" в ходе проверки пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул" обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты.

Две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый коридор".

В ходе общения с пассажирками, гражданками Польши, у группы досмотра возникли подозрения о возможной перевозке запрещенных предметов, поэтому их пригласили для дополнительной проверки.

Правоохранители обнаружили 125,7 тыс. долларов, 374,8 тыс. евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото.

 

По предварительным подсчетам стоимость изъятого может достигать более 15 млн. гривен.

Осуществляется документирование этого правонарушения. Незадекларированные средства и ювелирные украшения изъяты.

Украинская правда
Темы: ЛьвовтаможняПограничная служба
powered by lun.ua
Главное сегодня

США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT – СМИ

На телеканале Ахметова распространяют пророссийские тезисы – ЦБК

8 областей и Киев выходят из "красной" зоны

США убедили ЕС и НАТО в российской угрозе, хотя был скепсис – FT

В Турции прокомментировали поставки "Байрактаров" Украине

Арестованы еще 13 российских самолетов, летавших в Крым

Все новости...
Львов
Суд назначил лидеру "антивакцинаторов" Стахиву психиатрическую экспертизу – адвокат
Суд оправдал нардепа Юрченко по ДТП во Львове
Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове
Последние новости
20:20
"Укрэнерго" предоставило аварийную помощь энергосистеме Польши
20:06
США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT – СМИ
19:49
В ЕС надеются к середине 2022 года вакцинировать от коронавируса 70% населения мира
19:33
Песков перед разговором Байдена и Путина назвал отношения между странами "авгиевыми конюшнями"
19:30
Минздрав разъяснил, когда можна вакцинироваться переболевшим на COVID-19
19:24
В Сумской области суд отменил отстранение невакцинированной учительницы от работы
18:56
Из-за футбола работу транспорта в Киеве продлят на час
18:49
Послы G7 обсудили с Ермаком закон об СБУ и избрание главы САП
18:42
В ОП ожидают, что до конца года Украина выйдет на 30 миллионов прививок от covid
18:39
Сеть АЗС Glusco друга Медведчука сменила владельца
Все новости...