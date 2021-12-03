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Родственники пропавших без вести на Донбассе устроили возле ОП акцию

Пятница, 3 декабря 2021, 14:52
все фото hromadske

Родные и близкие пропавших без вести на Донбассе устроили 3 декабря возле Офиса президента в Киеве акцию "Стена надежды" и инсталляцию "Следы на земле".

Источник: hromadske

Детали: Акцию и инсталляцию организовало объединение родных пропавших без вести "Надежда". В Киев с требованиями к власти приехали, в частности, родители из Днепра, Волыни, Хмельнитчины, Франковщины и Донбасса.

Для установки "Следы на земле" они привезли в ОП обувь своих сыновей, которую они не одевали все семь лет. Этой обувью пропавших без вести участники отметили свои обращения к власти.

Родственники требуют от власти включить представителей объединения в состав Комиссии по пропавшим без вести, предоставить возможность семьям пропавших присутствовать на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ, создать Координационный Совет по пропавшим без вести, пленных и членов их семей при президенте Украины и создать "адекватный закон о статусе пленных".

 
 

Темы: Донбассвойна
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