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Земли украинцев в оккупированном Крыму будут продавать на торгах

Пятница, 3 декабря 2021, 16:05
Земли украинцев в оккупированном Крыму будут продавать на торгах
фото: Sergiy Klymenko

Российские так называемые власти оккупированного Крыма намерены выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев".

Источник: так называемая "председатель Госкомреестра" Инна Смаль на заседании оккупационного правительства, которую цитирует "Крым.Реалии"

Прямая речь Смаль: "Если весной 2020 года в собственности иностранцев было примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 их насчитывалось около 7,3 тысяч".

Детали: Она уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысяч.

Справка: Подконтрольная Кремлю власти полуострова считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории соседней России и аннексированных ею Крыма и Севастополя, в том числе жителей материковой Украины.

Темы: КрымоккупацияРосcияукраинцы
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