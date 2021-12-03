Земли украинцев в оккупированном Крыму будут продавать на торгах

Российские так называемые власти оккупированного Крыма намерены выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев".

Источник: так называемая "председатель Госкомреестра" Инна Смаль на заседании оккупационного правительства, которую цитирует "Крым.Реалии"

Прямая речь Смаль: "Если весной 2020 года в собственности иностранцев было примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 их насчитывалось около 7,3 тысяч".

Детали: Она уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысяч.

Справка: Подконтрольная Кремлю власти полуострова считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории соседней России и аннексированных ею Крыма и Севастополя, в том числе жителей материковой Украины.