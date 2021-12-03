Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Земли украинцев в оккупированном Крыму будут продавать на торгах

Пятница, 3 декабря 2021, 17:05
фото: Sergiy Klymenko

Российские так называемые власти оккупированного Крыма намерены выставить на принудительную продажу земельные участки "иностранцев".

Источник: так называемая "председатель Госкомреестра" Инна Смаль на заседании оккупационного правительства, которую цитирует "Крым.Реалии"

Прямая речь Смаль: "Если весной 2020 года в собственности иностранцев было примерно 11,5 тысяч участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 их насчитывалось около 7,3 тысяч".

Детали: Она уточнила, что сейчас таких участков примерно 6,6 тысяч.

Справка: Подконтрольная Кремлю власти полуострова считают "иностранцами" всех, кто не живет на территории соседней России и аннексированных ею Крыма и Севастополя, в том числе жителей материковой Украины.

Темы: КрымоккупацияРосcияукраинцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден будет говорить с Зеленским после звонка с Путиным – МИД

США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину – СМИ

Новости 6 декабря: Ляшко о ситуации с Covid, реакция США на российскую угрозу

фотоЗеленский передал ВСУ сотни единиц вооружения и техники

США рассматривают санкции против России в случае нападения на Украину, в том числе отключение от SWIFT – СМИ

На телеканале Ахметова распространяют пророссийские тезисы – ЦБК

Все новости...
Крым
Украинский политзаключенный объявил голодовку в российском СИЗО
Россия начала военные учения вблизи украинских границ
Кулеба отреагировал на заявления Лукашенко о "российском" Крыме
Последние новости
23:48
Погода на неделю: качели от -12 до +12, дожди и снег
23:15
Байден будет говорить с Зеленским после звонка с Путиным – МИД
22:50
В Дании известно уже о более 260 случаях заражения штаммом "Омикрон"
22:36
США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине
22:11
Новости 6 декабря: асбест, "экономический паспорт"
21:55
США отправят войска в Восточную Европу, если Путин нападет на Украину – СМИ
21:39
Новости 6 декабря: Ляшко о ситуации с Covid, реакция США на российскую угрозу
21:21
Из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ – Укрэнерго
21:08
фотоЗеленский передал ВСУ сотни единиц вооружения и техники
20:54
Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Все новости...