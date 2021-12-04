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Боевики обстреляли автобус в Мали, убили 31 человека

Суббота, 4 декабря 2021, 00:42
Боевики обстреляли автобус в Мали, убили 31 человека
STRINGER/AFP via Getty Images

В Мали боевики обстреляли автобус, перевозивший людей на местный рынок, и убили 31 человека.

Источник: Reuters

Детали: Автобус подвергся нападению со стороны неизвестных вооруженных лиц, когда он ехал по маршруту от села Сонго до рынка в Бандиагара, находящегося в 10 километрах.

Мэр соседнего города Банкасс Мулай Гуиндо сообщил, что вооруженные люди "стреляли в машину, резали шины и стреляли в людей". Он и другой местный чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявили, что по крайней мере 31 человек был убит, а многие были ранены или пропали без вести.

Поселки расположены в центре региона Мопти, эпицентре насилия в Мали, подпитываемого повстанцами, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

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Темы: Африка
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