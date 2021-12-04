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Более 700 тысяч человек в мире заболели Covid

Суббота, 4 декабря 2021, 05:00
Более 700 тысяч человек в мире заболели Covid
PATRICK HERTZOG/AFP via Getty Images

2 декабря в мире обнаружили 703 750 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 147 434 заражения, в Германии – 70 681, в Британии – 50 584.

Кроме того, во Франции – 49 858 случаев, в России – 32 930.

Украина с 13777 больными на 14 месте в мире между Словакией и Испанией. В Европе Украина находится на 11 месте.

7 536 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 3  месте в мире и на втором в Европе.

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Напомним: 2 декабря в Украине госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2 992 человека, умерли 509 человек, выздоровели 22 893 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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