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В регионах Украины не хватает до 30% полицейских – Монастырский

Суббота, 4 декабря 2021, 08:16
В регионах Украины не хватает до 30% полицейских – Монастырский
фото МВД

В разных регионах Украины нехватка кадровых полицейских достигает от 10% до 30%.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в комментарии журналистам, передает Укринформ

Прямая речь: "Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%".

Детали: По словам Монастырского, нагрузка на одного полицейского достаточно высока. Он объяснил: если традиционно после суточного дежурства работник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток.

Кроме того, отметил глава МВД, уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях – от Киева, Львова или Одессы.

"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – отметил Монастырский.

Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, может стать привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за неуплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", – добавил министр.

По его словам, это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года.

Темы: МонастырскийМВДполиция
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