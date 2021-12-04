Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В регионах Украины не хватает до 30% полицейских – Монастырский

Суббота, 4 декабря 2021, 09:16
фото МВД

В разных регионах Украины нехватка кадровых полицейских достигает от 10% до 30%.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский в комментарии журналистам, передает Укринформ

Прямая речь: "Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%".

Детали: По словам Монастырского, нагрузка на одного полицейского достаточно высока. Он объяснил: если традиционно после суточного дежурства работник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток.

Кроме того, отметил глава МВД, уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях – от Киева, Львова или Одессы.

"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – отметил Монастырский.

Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, может стать привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за неуплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", – добавил министр.

По его словам, это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года.

Темы: МонастырскийМВДполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Резников о возможном вторжении РФ: Будет кровавая бойня, россияне вернутся в гробах

Температура на юге Украины достигла +21

Международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов

Монастырский отреагировал на масштабное ДТП и пообещал законопроекты

Военный комитет НАТО провел внеочередную встречу по Украине

Россия стягивает танки, БМП и артустановки к линии разграничения – разведка

Все новости...
Монастырский
ЕС предоставит Украине почти полтора миллиона евро на обустройство госграницы
Польша предупредила Украину, что атака на границе с Беларусью еще "весьма вероятна"
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
Последние новости
16:28
фото"Пояса гурманов": на границе с Молдовой поймали украинцев, обвешанных банками икры
16:18
В Киеве объявили желтый уровень опасности – будет скользко
16:00
фотоВ Румынии на украинских туристов напала медведица
15:51
Пожизненный срок получил рецидивист, задушивший женщину за имущество в 828 гривен
15:50
Украинский "Чернобыльдорф" вошел в ТОП-6 мировых опер
15:41
На госпитализацию пациентов с COVID-19 потратят на 5 миллиардов больше плана
15:40
Резников о возможном вторжении РФ: Будет кровавая бойня, россияне вернутся в гробах
15:40
Температура на юге Украины достигла +21
15:11
Международные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов
15:10
Банки в Украине заработали 60 миллиардов, из них половину получили государственные
Все новости...