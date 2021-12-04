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У регіонах України бракує до 30% поліцейських – Монастирський

Субота, 4 грудня 2021, 09:16
фото МВС

У різних регіонах України брак кадрових поліцейських сягає від 10% до 30%.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у коментарі журналістам, передає Укрінформ

Пряма мова: "Брак кадрів узагалі в поліції є досить високим, він залежить від регіону і коливається від 10% до 30%".

Деталі: За словами Монастирського, навантаження на одного поліцейського доволі високе. Він пояснив: якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині поліцейському вдається відпочити лише дві доби.

Окрім того, зауважив глава МВС, рівень життя патрульних відрізняється, наприклад, у Черкаській чи Хмельницькій областях – від Києва, Львова чи Одеси.

"Звичайно, ми розуміємо, що їхні зарплати приблизно однакові, але рівень життя зовсім інакший", – зазначив Монастирський.

Одним з варіантів розв'язання проблеми, на його думку, може стати залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачені акцизи за алкоголь, тютюн і пальне.

"Ми зможемо підняти надходження до державного бюджету, реальні надходження... і таким чином можна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику, рятувальнику", – додав міністр.

За його словами, це можливо буде зробити вже у першому кварталі наступного року.

Теми: МонастирськийМВСполіція


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