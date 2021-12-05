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Главные новости субботы и ночи: план России по захвату Украины, разговор Байдена и Путина

Воскресенье, 5 декабря 2021, 07:00
Главные новости субботы и ночи: план России по захвату Украины, разговор Байдена и Путина
Peter Klaunzer - Pool/Keystone via Getty Images

По данным СМИ, Россия рассматривает план захвата двух третей территории Украины; 7 декабря Байден будет обсуждать с Путиным Украину – актуальные новости 4 декабря.

О России

По данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захвата двух третей территории Украины, включая Киев.

Источники в НАТО рассматривают атаку в три этапа:

  1. Юг
  2. Северо-восток
  3. Киев

Издание отмечает, что каждая фаза может оказаться последней в операции, в зависимости от реакции Запада на вторжение.

О разговоре между Байденом и Путиным

Белый дом подтвердил, что 7 декабря между президентом США Джо Байденом и России Владимиром Путиным состоится разговор по видеозвонку, который в частности будет касаться военной деятельности РФ на границе Украины.

Ранее Байден заявил, что ожидает "длинную дискуссию" с Путиным. В Кремле заявили, что президенты США и России "сами определят необходимое для разговора время".

О других важных новостях

По данным ряда российских медиа, летевший в Москву лайнер Airbus едва смог избежать столкновения с военным самолетом США. Инцидент произошел над Черным морем вблизи оккупированного Крыма.

Минск заявил, что 4 декабря украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси. На границе с Беларусью украинские бойцы проводят учения с использованием авиации и беспилотников, но никаких нарушений госграницы они не совершали.

Спикер президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара выступает против обострения напряженности между Россией и Украиной, потому готова предоставить площадку для диалога и содействовать ему.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в случае продления санкционного давления страна может потерять государственность.

Турецкая полиция обнаружила и обезвредила бомбу под автомобилем турецкого офицера, назначенного для работы на мероприятии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявляет, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение экс-президенту Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Украинская правда

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