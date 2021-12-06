Разведчики задержали боевика ОРДО из группировки "Сомали"

Контрразведчики СБУ в Донецкой области сообщили о задержании боевика незаконной вооруженной группировки "Сомали".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным следствия, злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НВФ т.н. "ДНР", оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе н.п. Широкая Балка, Пикузы (ког. Коминтерново), Доломитное Донецкой области.

Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где он пытался избежать правосудия".

Детали: Боевик – местный житель, присоединившийся к вооруженным формированиям ОРДО в декабре 2018 года.

В ходе обысков по месту его нахождения обнаружили: "военный билет ДНР" и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме того, задержанный предоставил обличительные показания относительно кадровых военных ВС РФ, находящихся на должностях советников и руководящих боевиками ОРДО.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.

Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей.