Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЦИК зарегистрировал группы, которые хотят провести референдум по 4 вопросам

Понедельник, 6 декабря 2021, 18:25
Фото: рух Чесно

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 инициативные группы по всеукраинскому референдуму по народной инициативе.

Источник: сообщение ЦИК в Facebook

Прямая речь:"Инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на референдум следующих вопросов:

  • "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?"
  • "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"
  • "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса?"
  • "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?"

Детали: ЦИК также установил дедлайн для сбора необходимых 3 миллионов подписей на 6 марта 2022 включительно (90 дней с 7 декабря 2021).

Согласно новому законодательству (с января 2021 года) референдум может проводиться по народной инициативе и провозглашается президентом по требованию не менее 3 миллионов граждан при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Организация референдума включает следующие этапы: сообщения о собрании, собрании граждан, регистрации инициативной группы, сборе подписей, проверке подписей и непосредственно объявлении референдума.

Предыстория:

  • 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.

Темы: ЦИКреферендум
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"

США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак

"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Зеленский прокомментировал разговор с Байденом

Зеленский и Байден говорили полтора часа: обсуждали Путина и реформы

ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"

Все новости...
ЦИК
ЦИК прекратил подготовку референдумов о рынке земли и легализации марихуаны
ЦИК признал двух "слуг" победителями на довыборах в Раду
ЦИК признал избранным 140-го "слугу народа" из списка вместо Верещук
Последние новости
06:27
Польша – в тройке мировых лидеров по суточной смертности от Covid
05:58
Боевики на Донбассе открыли огонь по беспилотниках ОБСЕ
05:12
Россия завела "Минск" и "Норманде" в тупик – ЕС
04:17
ОбновленоВ Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, 53 погибших
03:52
США не уговаривают Украину на частичную автономию Донбасса – Белый дом
02:56
Европа и США должны обеспечить Украине безопасность – Макрон
01:58
Белый дом о разговоре Байдена с Зеленским: Никаких решений по Украине без Украины
01:18
Россия отвергла предложение Украины о прекращении огня – ТКГ
00:48
видеоКоломойский обустроил в Украине криптоферму и получает дешевую электроэнергию – "Схемы"
23:55
США решили стать активным участником переговоров по миру на Донбассе – Ермак
Все новости...