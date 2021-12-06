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ЦИК зарегистрировал группы, которые хотят провести референдум по 4 вопросам

Понедельник, 6 декабря 2021, 17:25
ЦИК зарегистрировал группы, которые хотят провести референдум по 4 вопросам
Фото: рух Чесно

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 инициативные группы по всеукраинскому референдуму по народной инициативе.

Источник: сообщение ЦИК в Facebook

Прямая речь:"Инициативные группы планируют организовать сбор подписей избирателей для вынесения на референдум следующих вопросов:

  • "Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины?"
  • "Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине?"
  • "Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса?"
  • "Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, добываемый на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и прибавку к цене добычи не более 30 процентов?"

Детали: ЦИК также установил дедлайн для сбора необходимых 3 миллионов подписей на 6 марта 2022 включительно (90 дней с 7 декабря 2021).

Согласно новому законодательству (с января 2021 года) референдум может проводиться по народной инициативе и провозглашается президентом по требованию не менее 3 миллионов граждан при условии, что подписи о назначении референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

Организация референдума включает следующие этапы: сообщения о собрании, собрании граждан, регистрации инициативной группы, сборе подписей, проверке подписей и непосредственно объявлении референдума.

Предыстория:

  • 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКреферендум
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