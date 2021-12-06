В ОП ожидают, что до конца года Украина выйдет на 30 миллионов прививок от covid

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что до конца года в Украине рассчитывают достичь показателя 30 млн прививок.

Источник: Офис президента

Прямая речь Тимошенко: "Никто не будет останавливаться. Мы сейчас разрабатываем планы вместе с Министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и прививаться.

А уже через несколько месяцев мы придем к бустерной вакцинации".

Детали: По словам Тимошенко, в настоящее время в Украине сделано более 20 млн прививок: 13 млн человек вакцинированы одной дозой, 11 млн – двумя. Он добавил, что к концу года в стране рассчитывают достичь показателя 30 млн прививок.

Напомним: С начала вакцинальной кампании в стране сделали 25 559 141 прививку, привили 13 753 066 человек.