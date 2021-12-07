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В ночь на среду метро в Киеве будет работать на час дольше

Вторник, 7 декабря 2021, 10:15
В ночь на среду метро в Киеве будет работать на час дольше
станция метро "Олимпийская". фото из Википедии

В ночь на 8 декабря работа метрополитена в Киеве будет продлена на 1 час из-за футбола.

Источник: пресс-центр Киевского метрополитена

Детали: В 22:00 во вторник на НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги чемпионов между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь).

Работа метрополитена будет продлена на 1 час.

Также перед началом игры возможно ограничение станции "Олимпийская" на вход. После завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Метрополитен извиняется за возможные неудобства и призывает пассажиров соблюдать масочный режим.

Что предшествовало: "Киевпасстранс" сообщал, что из-за футбольного матча между командами "Шахтер" и "Шериф" в ночь на 8 декабря в Киеве продолжат на один час работу наземного общественного транспорта.

Украинская правда

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Темы: метрофутболКиев
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