В медиа-группе Ахметова прикрылись свободой слова от критики пророссийских тезисов

"Медиа Группа Украина" после информации о пророссийском нарративе на телеканале "Украина 24" заявила о необходимости защищать свободу слова и предоставлять площадку для разных политсил.

Источник: позиция "Медиа Группы Украина", обнародованная 7 декабря

Дословно: "Свобода слова – одно из главных достижений украинского общества, гарантированное нам Конституцией. Но мы, украинцы, знаем, что свои права нужно защищать.

Институт свободы слова именно сейчас нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене.

Сегодня мы должны прекратить раздор и споры и объединиться для защиты Украины. Телеканалы "Украина" и "Украина 24" всегда работали ради Сильной, Независимой Украины. Они являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил.

В час исторических испытаний и вполне возможной внешней агрессии со стороны России мы считаем своей миссией оставаться именно такой площадкой, которая объединит даже бывших оппонентов ради защиты Соборной, Независимой, Демократической Украины".

Этому предшествовало: 6 декабря аналитики общественной организации "Центр противодействия коррупции" заявили, что на принадлежащем бизнес-структурам Рината Ахметова телеканале "Украина 24" распространяют тезисы российской пропаганды. Этим летом исследователи ЦПК подсчитали, что антизападные нарративы звучали хоть раз в 30-ти из 40-ка выпусков ток-шоу "Хард с Влащенко".

"Украинская правда" обнародовала сюжет о том, что телеведущий Савик Шустер отмечал свой день рождения в Вильнюсе – и в тот же день, 22 ноября, в столице Литвы находился бизнесмен Ринат Ахметов, который мог обсуждать вероятных кандидатов на будущие выборы с гостями Шустера, хотя на праздновании его не заметили.

Шустер позже подтвердил, что Ахметов поздравлял его, но сюжет УП назвал давлением и обратился в Национальную полицию Украины по поводу него.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сейчас транслируется на телеканалах "Украина" и "Украина 24", принадлежащих Ринату Ахметову.

Справка: В Медиа Группу входят: телеканалы "Украина" и "Украина 24", "Футбол 1/2/3", "Индиго TV"; НЛО ТВ; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; оператор спутникового вещания Xtra TV; ВТТ-платформа OLL.TV; продакшн-компании "Теле О" и "Поможем ТВ", агентство "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийная платформа "Сегодня", проект Vogue UA.