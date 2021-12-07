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У медіагрупі Ахметова прикрилися свободою слова від критики проросійських тез

Вівторок, 7 грудня 2021, 11:58
mgukraine.com

"Медіа Група Україна" після інформації про проросійський наратив на телеканалі "Україна 24" заявила про необхідність захищати свободу слова і надавати майданчик для різних політсил.

Джерело: позиція "Медіа Групи Україна", оприлюднена 7 грудня 

Дослівно: "Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства, гарантоване нам Конституцією. Але ми, українці, знаємо, що свої права треба боронити. 

Інститут свободи слова саме зараз потребує нашої солідарності і захисту, у тому числі від зумисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості і навіть державній зраді.

Сьогодні ми повинні припинити розбрат та суперечки і об’єднатися задля захисту України. Телеканали "Україна" і "Україна 24" завжди працювали заради Сильної, Незалежної України. Вони є тим інформаційним майданчиком, де можуть бути почутими і знайти порозуміння представники різних політичних сил. 

У годину історичних випробувань та цілком можливої зовнішньої агресії з боку Росії, ми вважаємо своєю місією залишатися саме таким майданчиком, який об’єднає навіть колишніх опонентів заради захисту Соборної, Незалежної, Демократичної України". 

Цьому передувало: 6 грудня аналітики громадської організації "Центр протидії корупції" заявили, що на телеканалі "Україна 24", що належить бізнес-структурам Ріната Ахметова, поширюють тези російської пропаганди. Цього літа дослідники ЦПК підрахували, що антизахідні наративи лунали хоч раз у 30-ти з 40-ка випусків токшоу "Хард з Влащенко".

"Українська правда" оприлюднила сюжет про те, що телеведучий Савік Шустер відзначав свій день народження у Вільнюсі – і того ж дня, 22 листопада, у столиці Литви перебував бізнесмен Рінат Ахметов, який міг обговорювати імовірних кандидатів на майбутні вибори з гостями Шустера, хоча на святкуванні його не помітили. 

Шустер згодом підтвердив, що Ахметов вітав його, але сюжет УП назвав тиском  і звернувся до Національної поліції України стосовно нього. 

Токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" зараз транслюється на телеканалах "Україна" й "Україна 24", які належать Рінату Ахметову.

Довідка: У Медіа Групу входять: телеканали "Україна" й "Україна 24", "Футбол 1/2/3","Індиго TV"; НЛО TV; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сігма"; міжнародні канали Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; оператор супутникового мовлення Xtra TV; ВТТ-платформа OLL.TV; продакшн-компанії "Теле Про" і "Допоможемо ТВ", агентство "Медіа Партнерство Баінг"; мультимедійна платформа "Сегодня", проект Vogue UA.

Теми: телебаченнясвобода словаАхметов


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