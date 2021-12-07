Лига Чемпионов: "Шахтер" умудрился упустить победу в последние секунды и покидает еврокубки

В завершающем туре группового турнира Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с молдавским "Шерифом".

Источник: трансляция матча 7 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве

Детали: В первые 45 минут "Шахтер" имел полное преимущество с кучей моментов у ворот "Шерифа". На 24-й минуте после удара Манора Соломона мяч улетел в штангу ворот. Еще несколько ударов от Соломона были мимо ворот. У "Шерифа" был один удар в сторону ворот "горняков".

На 42-й минуте "Шахтер" повел в счете. После паса от Сергея Кривцова Фернандо ударом в угол ворот пробил голкипера "Шерифа" – 1:0. Через минуту удар Додо принимает на себя поперечина ворот гостей.

Второй тайм ничего не изменил. "Шахтер" снова имел преимущество хотя и не с таким количеством моментов у ворот молдавской команды. На 57-й минуте Михаил Мудрик забежал в штрафную и пробил прямо во вратаря "Шерифа". Еще пару ударов наносил Тете с выгодной позиции, но мимо ворот. Игроки "Шерифа" первый удар в створ ворот нанесли лишь на 67-й минуте - прямо в руки Андрею Пятову.

В последние минуты "Шериф" прижал "Шахтер" к своим воротам. Уже в добавленное арбитром время Мудрик выбежал один на один с вратарем, но пробил прямо в руки голкиперу "Шахтера", хотя мог ставить точку в этой игре. А в следующей атаке "Шериф" сравнял счет. После серии рикошетов в штрафной Бобан Николов ударом с метров шести пробил Алексея Шевченко, который в воротах сменил Пятова на последние семь минут - 1:1. До окончания игры оставалось 15 секунд.

"Шахтер" покидает еврокубки, набрав в своей группе всего два очка очка и заняв последнее место. В плей-офф Лиги Чемпионов пробились мадридский "Реал", у которого 15 пунктов и миланский "Интер" - 10 очков. "Шериф" набрал семь очков и будет играть в плей-офф Лиги Европы.