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Кулеба едет в Британию говорить об агрессии РФ, визах и энергетике

Среда, 8 декабря 2021, 12:27

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию для участия в подготовительном заседании Диалога стратегического партнерства двух стран.

Об этом в среду сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

Кулеба вместе с британской коллегой Лиз Трасс проведут подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства, который является новым форматом в украинско-британских отношениях и начинается в соответствии с соглашением президента Зеленского и премьера Джонсона в октябре 2020 года.

Кулеба и Лиз Трасс обсудят шаги по укреплению украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической и оборонной сферах.

Глава МИД Украины отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.

В заседании Диалога стратегического партнерства также примут участие представители отраслевых министерств и ведомств Украины и Великобритании, которые согласуют направления дальнейшего взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

В ходе визита Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станет консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе.

Программа визита также предусматривает выступление министра на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины.

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Темы: Кулеба ДмитрийБританияРосcия
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