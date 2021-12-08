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В ЕС утвердили санкции против российских наемников ЧВК "Вагнер"

Среда, 8 декабря 2021, 12:05
В ЕС утвердили санкции против российских наемников ЧВК Вагнер
фото: КГБ Беларуси

Послы стран Европейского Союза утвердили санкции против членов частной военной компании "Вагнера".

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

"Послы ЕС сегодня решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера". ЕС также добавит трех лиц, связанных с группой, в свой режим санкций по правам человека, одного человека в список по Ливии, трех в свой список по Украине и двух физических лиц и трех юридических лиц в свой список по Сирии. Все они из России", - написал Джозвяк.

Ранее он сообщал, что санкции будут направлены против бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Европейский Союз в середине ноября согласился разработать основу для возможных санкций против российских наемников, которые могут быть направлены в регион Сахель в Западной Африке.

Впоследствии Европарламент принял резолюцию с осуждением нарушений прав человека частной военной компанией "Вагнера", обвинив Россию.

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Темы: ВагнерсанкцииЕС
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