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В России полицейским дали еще больше полномочий

Среда, 8 декабря 2021, 13:26

Государственная Дума России в окончательном чтении приняла поправки к закону "О полиции", позволяющие сотрудникам МВД раскрывать бесхозные автомобили и проникать в дома для задержания людей.

Источник: российский РБК

Подробности: Основанием для таких действий могут быть сведения от потерпевших или очевидцев.

Сейчас заходить в квартиры и на земельные участки без разрешения полицейские могут только в том случае, если нужно задержать лиц, уже подозреваемых.

Также полицейским разрешат осматривать личные вещи и транспорт граждан не только при подозрении на оружие, наркотики и другие запрещенные вещества, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения".

Поправки к закону "О полиции" правительство РФ внесло в Госдуму еще в мае 2020 года.

В ноябре этого года с него убрали норму, согласно которой полицейские получали право не отвечать за действия, совершенные ими во время несения профессиональных обязанностей.

Предыстория:

  • Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022-2023 годах зарплат военных и силовиков выше инфляции.

Темы: Росcияполиция
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