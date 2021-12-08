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Британия подтвердила диалог с Украиной о визовой либерализации

Среда, 8 декабря 2021, 20:42

Британия подтвердила, что будет продолжать диалог с Украиной для упрощения режима поездок между странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном коммюнике Британии и Украины, обнародованном МИД Украины по итогам визита Дмитрия Кулебы в Лондон и подготовительного заседания украино-британского стратегического диалога.

"Мы продолжим налаживать сотрудничество для упрощения путешествий граждан и, при наличии соответствующих условий, будем делать постепенные шаги для упрощения режима поездок между нашими странами", - отмечают в нем.

Напомним, в начале 2020 года Украина вместо безусловного безвизового режима для граждан Британии ввела "временный" безвиз, который должен требует ежегодного продления, и поставила условием его продления взаимное визовое упрощение для граждан Украины (подробнее об этом - в статье Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии лишь на год).

В октябре 2020 года Великобритания дала принципиальное согласие на такой диалог, а до этого отказывалась даже говорить о визовом упрощении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилиявизы
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