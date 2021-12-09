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В Киеве за сутки свыше тысячи больных Covid и 33 смерти

Четверг, 9 декабря 2021, 09:48
В Киеве за сутки свыше тысячи больных Covid и 33 смерти
Фото КГГА

За сутки 8 декабря в столице зарегистрировали 1 198 новых случаев коронавируса, 33 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 33 летальных случая от вируса, 1 831 преодолели коронавирус".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (204), Соломенском (176) и Дарницком (153) районах.

Среди новых больных 74 ребенка – 39 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 76 больных коронавирусом и 135 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 309 999 больных ковид, 7 795 человек умерли, 274 068 преодолели вирус.

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Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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