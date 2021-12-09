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В ТКГ пытаются решить, что делать с активизацией боевых действий на Донбассе

Четверг, 9 декабря 2021, 10:12
В ТКГ пытаются решить, что делать с активизацией боевых действий на Донбассе
Донбасс, фото Getty Images

Представители Трехсторонней контактной группы 8 декабря обсуждали возможности усиления режима прекращения огня на востоке Украины, но не пришли к согласию, может состояться внеочередное заседание.

Источник: специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Киннунен, сайт ОБСЕ, и представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24"., "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Киннунена: "В центре внимания была ситуация в сфере безопасности. Состоялись длительные дискуссии о необходимости обеспечить соблюдение соглашенияо прекращении огня от 22 июля 2020 года. Существует общее понимание того, что долгосрочное прекращение огня является приоритетом. Приглашаю участников к дальнейшей конструктивной работе.

Хотя количество нарушений режима прекращения огня, согласно данным СММ, за последние две недели уменьшилось по сравнению с двумя предыдущими неделями, ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения по-прежнему вызывает озабоченность ввиду значительной активизации боевых действий.

Миссия продолжает сообщать о наблюдениях за БПЛА, не относящимися к СММ, вдоль линии соприкосновения, а свобода передвижения Миссии подвергается еще более существенным ограничениям, особенно в отдельных районах Луганской области Украины (ОРЛО)".

Детали: Как сообщает ОБСЕ, участники рабочей группы по безопасности подробно обсудили тему усиления режима прекращения огня, однако "не достигли единого понимания".

Политическая рабочая группа провела конструктивное обсуждение вопросов, связанных с разработкой единого Плана действий по имплементации Минских соглашений.

Участники гуманитарной рабочей группы сосредоточили внимание на вопросе лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, а также на возможном открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области.

Экономическая рабочая группа обсудила актуальные аспекты, связанные с водоснабжением, включая тарифы на оплату воды, а также пенсионные выплаты, мобильную связь и экологическую ситуацию на Донбассе.

Прямая речь Гармаша: "Подготовлен документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании, если он устроит все стороны".

Этому предшествовало: 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на заседании Трехсторонней контактной группы в среду решат три основных вопроса: возвращение к режиму прекращения огня, обмен пленными и открытие КПВВ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГДонбассбоевые действияпленныеЗолотое
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