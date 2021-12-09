Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Слушания в Бундестаге: партия Меркель угрожает Путину мощными санкциями

Четверг, 9 декабря 2021, 12:10
Фото с Twitter Andrij Melnyk

Во время экстренных слушаний в Бундестаге относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины блок ХДС-ХСС, который ранее возглавляла Ангела Меркель, призвал новое правительство немедленно включиться в разрешение кризиса и пригрозил Путину мощными санкциями.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, следящий за обсуждением, пишет "Европейская правда".

"Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага – ХДС/ХСС – выступила с жестким заявлением, призвав новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса в связи с концентрацией Россией войск вдоль границ Украины, и пригрозила Путину сверхмощными новыми санкциями", – сообщил посол. 

Напомним, слушания по теме наращивания Россией войск у границ Украины немецкий парламент анонсировал накануне, 8 декабря.

8 декабря в Германии вступил в должность новый канцлер Олаф Шольц, сменив на ней Ангелу Меркель после 16 лет канцлерства.

В одном из своих первых интервью в роли канцлера Шольц заявил, что России придется столкнуться с последствиями, если границы Украины будут нарушены.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Темы: ГерманияРосcияУкраинасанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
Германия
Новый канцлер Германии предупредил Россию о последствиях эскалации в Украине
Бундестаг проведет экстренные слушания по поводу российских войск у границ Украины
Меркель овациями проводили с должности канцлера в Бундестаге
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...