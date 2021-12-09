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Слушания в Бундестаге: партия Меркель угрожает Путину мощными санкциями

Четверг, 9 декабря 2021, 11:10
Слушания в Бундестаге: партия Меркель угрожает Путину мощными санкциями
Фото с Twitter Andrij Melnyk

Во время экстренных слушаний в Бундестаге относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины блок ХДС-ХСС, который ранее возглавляла Ангела Меркель, призвал новое правительство немедленно включиться в разрешение кризиса и пригрозил Путину мощными санкциями.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, следящий за обсуждением, пишет "Европейская правда".

"Крупнейшая оппозиционная фракция Бундестага – ХДС/ХСС – выступила с жестким заявлением, призвав новое правительство ФРГ с первого же дня посвятить себя разрешению кризиса в связи с концентрацией Россией войск вдоль границ Украины, и пригрозила Путину сверхмощными новыми санкциями", – сообщил посол. 

Напомним, слушания по теме наращивания Россией войск у границ Украины немецкий парламент анонсировал накануне, 8 декабря.

8 декабря в Германии вступил в должность новый канцлер Олаф Шольц, сменив на ней Ангелу Меркель после 16 лет канцлерства.

В одном из своих первых интервью в роли канцлера Шольц заявил, что России придется столкнуться с последствиями, если границы Украины будут нарушены.

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Темы: ГерманияРосcияУкраинасанкции
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