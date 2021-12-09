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Трое иностранцев в Киеве напали на демонтировавших МАФы коммунальщиков

Четверг, 9 декабря 2021, 11:45
Трое иностранцев в Киеве напали на демонтировавших МАФы коммунальщиков
Фото: пресс-служба КГГА

Трое иностранных граждан в Киеве напали на рабочих коммунального предприятия, демонтировавших незаконно установленные МАФы.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "8 декабря в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе неизвестные напали на работников коммунального предприятия при демонтаже малых архитектурных сооружений".

Детали: Правоохранители установили, что во время демонтажа незаконно установленных МАФов к коммунальщикам подошли трое мужчин и начали им препятствовать.

Речь идет о трех иностранцах. Они порезали колеса эвакуатора, а затем нанесли телесные повреждения двум сотрудникам коммунального учреждения.

В то же время, от госпитализации потерпевшие отказались.

Всех троих нападавших коммунальщики остановили и держали до приезда полиции.

Задержанными оказались три иностранных граждана 1981,1985 и 1987 годов рождения.

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по ч.4 ст.296 УКУ – хулиганство.

Задержанным готовят сообщения о подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения.

Фигурантам грозит до семи лет лишения.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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