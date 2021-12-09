Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Трое иностранцев в Киеве напали на демонтировавших МАФы коммунальщиков

Четверг, 9 декабря 2021, 12:45
Фото: пресс-служба КГГА

Трое иностранных граждан в Киеве напали на рабочих коммунального предприятия, демонтировавших незаконно установленные МАФы.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "8 декабря в полицию Киева поступило сообщение о том, что в Дарницком районе неизвестные напали на работников коммунального предприятия при демонтаже малых архитектурных сооружений".

Детали: Правоохранители установили, что во время демонтажа незаконно установленных МАФов к коммунальщикам подошли трое мужчин и начали им препятствовать.

Речь идет о трех иностранцах. Они порезали колеса эвакуатора, а затем нанесли телесные повреждения двум сотрудникам коммунального учреждения.

В то же время, от госпитализации потерпевшие отказались.

Всех троих нападавших коммунальщики остановили и держали до приезда полиции.

Задержанными оказались три иностранных граждана 1981,1985 и 1987 годов рождения.

Сведения о происшествии внесли в ЕРДР по ч.4 ст.296 УКУ – хулиганство.

Задержанным готовят сообщения о подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения.

Фигурантам грозит до семи лет лишения.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
Киев
Суд приостановил расширение границ Коцюбинского за счет Беличанского леса
В Киеве за сутки свыше тысячи больных Covid и 33 смерти
За драку возле Александровской больницы взялась полиция
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...