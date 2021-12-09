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Умер Суперфан киевского "Динамо"

Четверг, 9 декабря 2021, 23:01
фото с сайта "Динамо"

В возрасте 66 лет скончался известный болельщик столичного футбольного клуба "Динамо" Сергей Заборовский, известный фанам как Парамон.

Источник: официальный сайт "динамовцев"

Дословно: "На 67-м году жизни остановилось сердце одного из преданнейших болельщиков нашей команды – Сергея Заборовского, известного в динамовском сообществе как Парамон.

Поклонник киевского "Динамо" с детства Сергей более 50 лет был символом фанатского движения, воплощением верности клубу и талисманом киевлян. Он не пропускал ни одного домашнего матча любимой команды и регулярно поддерживал "бело-синих" в выездных поединках, став настоящей легендой среди болельщиков".

Детали: В клубе отмечают, что даже в последние годы своей жизни, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Заборовский посещал стадион, чтобы увидеть игру "Динамо" своими глазами и принести команде удачу.

"Динамо" Киев выразило искренние соболезнования родным Заборовского.

 

Украинская правда
Темы: футбол
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