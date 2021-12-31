Канал Порошенко показал его поздравление, а уже после полуночи — Зеленского

Телеканал "Прямой" показал новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко до полуночи, а после 00:00 - действующего главы государства Владимира Зеленского.

Источник: "Прямой"

Детали: Поздравления Петра Порошенко и его жены Марины начались в 23:56 и длились около трех минут.

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В своем обращении Порошенко сказал, что "запас прочности и надежности, созданный с 14 по 19 годы", позволил пережить неприятности 2021 года. Порошенко вспомнили российскую агрессию, пандемию коронавируса и призвали вакцинироваться.

Уже после полуночи началось приветствие Зеленского продолжительностью более 20 минут.

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