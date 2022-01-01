Канал Порошенко показал его поздравление, а уже после полуночи — Зеленского
Суббота, 1 января 2022, 00:30
Телеканал "Прямой" показал новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко до полуночи, а после 00:00 - действующего главы государства Владимира Зеленского.
Источник: "Прямой"
Детали: Поздравления Петра Порошенко и его жены Марины начались в 23:56 и длились около трех минут.
В своем обращении Порошенко сказал, что "запас прочности и надежности, созданный с 14 по 19 годы", позволил пережить неприятности 2021 года. Порошенко вспомнили российскую агрессию, пандемию коронавируса и призвали вакцинироваться.
Уже после полуночи началось приветствие Зеленского продолжительностью более 20 минут.
Напомним:
- В прошлый раз "Прямой" также опубликовал слова Порошенко раньше Зеленского. На "5 канале" Зеленского показали раньше, чем Порошенко, приветствие последнего началось в 23:55.
- Годом ранее, в 2019-ом, "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского.
- Оба телеканала напрямую связаны с бывшим гарантом.