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Канал Порошенко показал его поздравление, а уже после полуночи — Зеленского

Пятница, 31 декабря 2021, 23:30
Канал Порошенко показал его поздравление, а уже после полуночи — Зеленского
скриншот

Телеканал "Прямой" показал новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко до полуночи, а после 00:00 - действующего главы государства Владимира Зеленского.

Источник: "Прямой"

Детали: Поздравления Петра Порошенко  и его жены Марины начались в 23:56 и длились около трех минут.

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В своем обращении Порошенко сказал, что "запас прочности и надежности, созданный с 14 по 19 годы", позволил пережить неприятности 2021 года. Порошенко вспомнили российскую агрессию, пандемию коронавируса и призвали вакцинироваться.

Уже после полуночи началось приветствие Зеленского продолжительностью более 20 минут.

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Напомним:

  • В прошлый раз "Прямой" также опубликовал слова Порошенко раньше Зеленского. На "5 канале" Зеленского показали раньше, чем Порошенко, приветствие последнего началось в 23:55.
  • Годом ранее, в 2019-ом, "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление Порошенко вместо Зеленского.
  • Оба телеканала напрямую связаны с бывшим гарантом.

Темы: ПорошенкоЗеленский
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