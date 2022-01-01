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Более 1,6 млн человек заразились Covid

Суббота, 1 января 2022, 04:33
Более 1,6 млн человек заразились Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

30 декабря в мире обнаружили 1 632 824 случая коронавируса.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 443 677 больных, во Франции – 232 200, в Британии – 189 846.

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Кроме того, в Италии – 144 243 заражения, в Аргентине – 47 663.

Украина, где 7 029 больных, на 26 месте в мире между Боливией и Чехией. В Европе Украина находится на 14 месте.

5 627 человек в мире умерли от коронавируса за сутки. По этому показателю (209 смертей) Украина шестая в мире и четвертая среди европейских стран.

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Напомним: 30 декабря в Украине преодолели вирус 8609 человек, а 1578 человек госпитализировали.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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