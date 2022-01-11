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Новости 11 января: военные учения РФ на границе, возможный статус "НАТО-плюс"

Вторник, 11 января 2022, 20:21
Новости 11 января: военные учения РФ на границе, возможный статус НАТО-плюс
ФОТО САЙТ МиНОБОРОНы РФ

Минобороны РФ заявило о новых учениях у украинской границы; в Конгрессе США предлагают признать по Украине статус страны "НАТО-плюс" - актуальные новости 11 января.

Об учениях РФ

В Министерстве обороны России заявили, что опрокидывают военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений. Сообщается, что на обучение направлено около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники.

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Маневры будут проходить на полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной, а также в Смоленской области, расположенной в 100 км от украинской границы.

Ранее американское издание New York Times написало, что РФ начала опрокидывать к границам Украины военные вертолеты. По мнению авторов статьи, это может являться сигналом, что подготовка к потенциальному нападению России на Украину продолжается.

О статусе "НАТО-плюс"

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Американские конгрессмены от Республиканской партии зарегистрировали законопроект, который объявит Украину "страной НАТО-плюс" и облегчит оказание вооруженной и безопасности в случае военной агрессии.

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Темы: НАТОРосcия
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