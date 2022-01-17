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"Поехали, твою мать!": Порошенко объяснил эмоциональное бегство от следователей ГБР

Понедельник, 17 января 2022, 15:34
Порошенко на борту самолета в Киеве. фото: Михаил Палинчак

Подозреваемый в госизмене пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко объяснил свое эмоциональное поведение при попытке вручения повестки о вызове на допрос: мол, не был уверен, что это следователи ГБР, а не пранкеры.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Детали: Находясь на борту самолета, которым Порошенко 17 января вернулся в Украину, УП записала интервью, и поинтересовалась, не жалеет ли экс-президент о своей слишком эмоциональной реакции.

Прямая речь: "Нет, не жалею никак, потому что это совершенно искривленная позиция. У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали, и, конечно, это не предназначалось для других ушей.

Я могу вам сказать, что мой помощник и охрана сказали, что там, на выходе, стояли какие-то пранкеры, блоггеры. И я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел".

Что было ранее: 17 декабря 2021 года следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос, однако он сел в свой автомобиль и уехал.

На записи ГБР видно, как следователи идут к Порошенко с повесткой, а он садится в машину и кричит водителю по-русски: "Поехали, е.. твою мать!".

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Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко, находящийся за рубежом заявил, что вернется в Украину только в первой половине января. Государственное бюро расследований намекало на то, что экс-президент решил вылететь за границу именно тогда, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд. "Украинская правда" ведет онлайн о событиях вокруг возвращения политика в Киев и судебного заседания.

Украинская правда
Темы: ПорошенкогосизменаГБР


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