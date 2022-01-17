Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Поехали, твою мать!": Порошенко объяснил эмоциональное бегство от следователей ГБР

Понедельник, 17 января 2022, 14:34
Поехали, твою мать!: Порошенко объяснил эмоциональное бегство от следователей ГБР
Порошенко на борту самолета в Киеве. фото: Михаил Палинчак

Подозреваемый в госизмене пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко объяснил свое эмоциональное поведение при попытке вручения повестки о вызове на допрос: мол, не был уверен, что это следователи ГБР, а не пранкеры.

Источник: Порошенко в интервью "Украинской правде"

Детали: Находясь на борту самолета, которым Порошенко 17 января вернулся в Украину, УП записала интервью, и поинтересовалась, не жалеет ли экс-президент о своей слишком эмоциональной реакции.

Реклама:

Прямая речь: "Нет, не жалею никак, потому что это совершенно искривленная позиция. У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так было запланировано заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы полторы минуты не ехали, и, конечно, это не предназначалось для других ушей.

Я могу вам сказать, что мой помощник и охрана сказали, что там, на выходе, стояли какие-то пранкеры, блоггеры. И я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел".

Что было ранее: 17 декабря 2021 года следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове на допрос, однако он сел в свой автомобиль и уехал.

ВИДЕО ДНЯ

На записи ГБР видно, как следователи идут к Порошенко с повесткой, а он садится в машину и кричит водителю по-русски: "Поехали, е.. твою мать!".

Читайте также: "История "государственной измены" Порошенко

Чтобы Порошенко стал политэмигрантом – такого подарка под елку не получите. Защита экс-президента отвечает на подозрение в госизмене

Авторы расследования о пленках Медведчука: Черт, мы даже не думали, что там есть Порошенко

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко, находящийся за рубежом заявил, что вернется в Украину только в первой половине января. Государственное бюро расследований намекало на то, что экс-президент решил вылететь за границу именно тогда, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд. "Украинская правда" ведет онлайн о событиях вокруг возвращения политика в Киев и судебного заседания.

Украинская правда
Темы: ПорошенкогосизменаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: