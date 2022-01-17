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"Поехали, твою мать!": Порошенко пояснив емоційну втечу від слідчих ДБР

Понеділок, 17 січня 2022, 14:34
Поехали, твою мать!: Порошенко пояснив емоційну втечу від слідчих ДБР
Порошенко на борту літака в Київ. фото: Михайло Палінчак

Підозрюваний у держзраді п'ятий президент України нардеп Петро Порошенко пояснив свою емоційну поведінку при спробі вручення повістки про виклик на допит: мовляв не був упевнений, що то слідчі ДБР, а не пранкери.

Джерело: Порошенко в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: Перебуваючи на борту літака, яким Порошенко 17 січня повернувся в Україну, УП записала інтерв'ю, і поцікавилася зокрема, чи не шкодує експрезидент про свою надто емоційну реакцію.

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Пряма мова: "Ні, не шкодую аж ніяк, тому що це абсолютно викривлена позиція. В нас була дуже дивна позиція водія, тому що ми дійсно запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали. І, звичайно, це не передбачалося для інших вух. Я вибачився перед водієм. Він не може пояснити, чому його переклинило, він злякався.

Я можу вам сказати, що мій помічник і охорона сказали, що там, на виході, стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатись. І я не був налаштований спілкуватись з замовниками подібних справ".

Що було раніше: 17 грудня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити Порошенку повістку про виклик на допит, однак він сів у своє авто та поїхав геть.

ВІДЕО ДНЯ

На записі ДБР видно, як слідчі йдуть до Порошенка з повісткою, а він сідає в машину і кричить водієві російською мовою: "Поехали, ё.. твою мать!".

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Передісторія:

Українська правда
Теми: ПорошенкодержзрадаДБР
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