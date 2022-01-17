Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Поехали, твою мать!": Порошенко пояснив емоційну втечу від слідчих ДБР

Понеділок, 17 січня 2022, 15:34
Порошенко на борту літака в Київ. фото: Михайло Палінчак

Підозрюваний у держзраді п'ятий президент України нардеп Петро Порошенко пояснив свою емоційну поведінку при спробі вручення повістки про виклик на допит: мовляв не був упевнений, що то слідчі ДБР, а не пранкери.

Джерело: Порошенко в інтерв'ю "Українській правді"

Деталі: Перебуваючи на борту літака, яким Порошенко 17 січня повернувся в Україну, УП записала інтерв'ю, і поцікавилася зокрема, чи не шкодує експрезидент про свою надто емоційну реакцію.

Пряма мова: "Ні, не шкодую аж ніяк, тому що це абсолютно викривлена позиція. В нас була дуже дивна позиція водія, тому що ми дійсно запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали. І, звичайно, це не передбачалося для інших вух. Я вибачився перед водієм. Він не може пояснити, чому його переклинило, він злякався.

Я можу вам сказати, що мій помічник і охорона сказали, що там, на виході, стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатись. І я не був налаштований спілкуватись з замовниками подібних справ".

Що було раніше: 17 грудня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити Порошенку повістку про виклик на допит, однак він сів у своє авто та поїхав геть.

На записі ДБР видно, як слідчі йдуть до Порошенка з повісткою, а він сідає в машину і кричить водієві російською мовою: "Поехали, ё.. твою мать!".

Читати також: "Історія "державної зради" Порошенка 

Щоб Порошенко став політемігрантом – такого подарунка під ялинку не отримаєте. Захист експрезидента відповідає на підозру в держзраді

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

Передісторія:

Українська правда
Теми: ПорошенкодержзрадаДБР
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський заявив сенаторам США, що санкції після вторгнення не допомагають – ЗМІ

Знову різкий стрибок: майже 18,5 тисяч хворих на Covid за добу, 11% – діти

Будь-який перетин кордону військами РФ буде розцінений як "вторгнення" – Білий дім

Я досі вірю, що Путін не хоче повномасштабної війни – Байден

Новини 19 січня: запобіжний захід для Порошенка, Держдума РФ та “республіки” ОРДЛО

ВІДЕОЗеленський попросив українців не панікувати: Не бігти по гречку й сірники

Усі новини...
Порошенко
Порошенко запевняє, що не говорив з Медведчуком про вугілля з ОРДО, а Кузяри не знає
"Слуга народу" закликає нардепів Порошенка не брати участі "у політичних виставах"
Порошенко просить повернути прокуратурі "макулатуру" про його арешт
Останні новини
09:57
Прем'єр Латвії: спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу в Європі неприйнятні
09:49
Реєстр страхового бюро відновив роботу після кібератаки
09:41
Уже 7 областей перейшли у "помаранчеву" зону
09:11
Португальці побудують у Вінниці завод будматеріалів – мер
09:06
Зеленський заявив сенаторам США, що санкції після вторгнення не допомагають – ЗМІ
08:55
ЄС, США, НАТО і ОБСЄ вперше провели спільні переговори через дії РФ
08:28
Знову різкий стрибок: майже 18,5 тисяч хворих на Covid за добу, 11% – діти
08:00
Головні новини середи і ночі: запобіжний захід для Порошенка, заклик Зеленського
07:17
Штаб ООС: Дві доби поспіль на Донбасі зберігається "тиша"
06:56
Держдеп США дозволив країнам Балтії передати зброю Україні – ЗМІ
Усі новини...