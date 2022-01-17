"Поехали, твою мать!": Порошенко пояснив емоційну втечу від слідчих ДБР
Підозрюваний у держзраді п'ятий президент України нардеп Петро Порошенко пояснив свою емоційну поведінку при спробі вручення повістки про виклик на допит: мовляв не був упевнений, що то слідчі ДБР, а не пранкери.
Джерело: Порошенко в інтерв'ю "Українській правді"
Деталі: Перебуваючи на борту літака, яким Порошенко 17 січня повернувся в Україну, УП записала інтерв'ю, і поцікавилася зокрема, чи не шкодує експрезидент про свою надто емоційну реакцію.
Пряма мова: "Ні, не шкодую аж ніяк, тому що це абсолютно викривлена позиція. В нас була дуже дивна позиція водія, тому що ми дійсно запізнювалися на зустріч. Мій помічник мав сідати в іншу машину, і так було заплановано заздалегідь. Водія чомусь переклинило, і ми півтори хвилини не їхали. І, звичайно, це не передбачалося для інших вух. Я вибачився перед водієм. Він не може пояснити, чому його переклинило, він злякався.
Я можу вам сказати, що мій помічник і охорона сказали, що там, на виході, стояли якісь пранкери, блогери. І я точно не знав, що це ДБР. Вони почали кричати, коли ми де-факто вже почали рухатись. І я не був налаштований спілкуватись з замовниками подібних справ".
Що було раніше: 17 грудня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити Порошенку повістку про виклик на допит, однак він сів у своє авто та поїхав геть.
На записі ДБР видно, як слідчі йдуть до Порошенка з повісткою, а він сідає в машину і кричить водієві російською мовою: "Поехали, ё.. твою мать!".
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Передісторія:
- П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. Державне бюро розслідувань натякало, що експрезидент вирішив вилетіти за кордон саме тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
- 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду. "Українська правда" веде онлайн щодо подій навколо повернення політика в Київ .та судового засідання.