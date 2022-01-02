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На бельгийской исследовательской станции в Антарктиде — вспышка COVID-19

Воскресенье, 2 января 2022, 02:51
На бельгийской исследовательской станции в Антарктиде — вспышка COVID-19
ФОТО: GETTY IMAGES

На бельгийской научно-исследовательской станции Princess Elisabeth в Антарктиде зафиксировали вспышку COVID-19 – по меньшей мере 16 из 25 работников станции подхватили вирус.

Источник: BBC

Детали: Первый положительный тест был зафиксирован 14 декабря у команды, прибывшей семью днями ранее. Их и других зараженных поместили в карантин, но вирус продолжал циркулировать.

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Отмечается, что работники полностью вакцинированы и случаи остаются легкими. Джозеф Чик, менеджер проекта Международного полярного фонда, сказал ВВС, что "ситуация не драматична" и что "хотя было неудобно помещать на карантин некоторых подхвативших вирус сотрудников, это не повлияло на нашу работу на станции в целом".

Как сообщается, всем жителям станции было предложено уехать регулярным рейсом 12 января, однако все они решили  остаться и продолжить работу.

На станции работают два врача скорой помощи, а прибытие новых приостановлено, пока вирус не исчезнет.

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Персонал, прибывающий на станцию, должен быть вакцинирован и проверен на COVID-19.

Станция Princess Elisabeth управляется Международным полярным фондом.

BBC пишет, что это не первый случай, когда исследовательские станции в Антарктиде пострадали от вспышки коронавируса. В прошлом году чилийские военнослужащие на исследовательской станции Бернардо О'Хиггинса были инфицированы после того, как моряки на корабле поставки получили положительный результат теста на коронавирус.

Темы: коронавирус
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