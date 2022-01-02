Количество политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче

По состоянию на 30 декабря в Беларуси в местах несвободы находятся 970 политзаключенных.

Источник: Правозащитный центр "Весна"

Детали: Сообщается, что в декабре количество политзаключенных увеличилось на 82 человека, неуклонно возрастая.

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Отмечается, что в течение месяца беларусские власти активно применяли уголовное преследование граждан по политическим мотивам, назначая демонстративно жесткие наказания отдельным политзаключенным. За декабрь ПЦ "Весна" известно о 29 административных арестах продолжительностью 381 сутки.

Кроме того, продолжаются задержания участников мирных акций протеста, произвольные задержания граждан за использование бело-красно-белой символики.

Напомним: В августе 2020 года Александр Лукашенко фальсифицировал выборы президента, прежде не допустив к выборам основных своих оппонентов, преследуя их по выдуманным уголовным делам. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты.