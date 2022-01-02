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В Амстердаме на коронапротестах произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие

Воскресенье, 2 января 2022, 16:26
В Амстердаме на коронапротестах произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие
Getty Images

В Амстердаме, несмотря на запрет, состоялась акция против коронавирусных ограничений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NOS.

Демонстранты сначала собрались на Музейной площади в Амстердаме, а затем прошли процессией по городу в Вестерпарк.

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Там проходит собрание Форума за демократию. Эта манифестация разрешена, поскольку об этом было заранее условлено, сообщили в муниципалитете Амстердама.

По данным муниципалитета, превышено максимально разрешенное количество посетителей в 2000 человек. Участников призвали держаться на расстоянии 1,5 метра.

"Полиция будет действовать поэтапно против людей, которые игнорируют запрет на демонстрации. Все должны покинуть Музейную площадь", - сообщили в муниципалитете.

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Несколько собравшихся пострадали в столкновениях с полицией, но сколько именно – неизвестно. Также были произведены аресты.

В Нидерландах действуют строгие ограничительные меры после того, как власть перед праздниками ввела локдаун для сдерживания новой вспышки коронавируса. Все несущественные магазины, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры закрыты до 14 января, а школы – по крайней мере, до 9 января. На улице разрешено собираться только по два человека, за исключением, например, похорон. Но никаких ограничений в передвижении нет.

Темы: Нидерланды
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