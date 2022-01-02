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Синоптики предупреждают о гололедице, метели и ветре

Воскресенье, 2 января 2022, 18:20
pixabay

В понедельник ночью в северных, центральных и восточных областях ожидается гололедица, в ряде областей вьюги, днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях значительный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый".

Детали: В Киевской области ночью мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, температура 2-4° мороза.

Днем небольшой дождь, температура 5-7° тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В северных, центральных и восточных областях в ночь на понедельник ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, в южных и западных областях местами небольшие осадки. Температура 1-6° мороза, в восточной части 9-14° мороза, в западных областях 0-5° тепла.

Днем в большинстве областей небольшой дождь, температура 3-8° тепла, в Прикарпатье 10-12° тепла. В Украине порывы западного ветра 15-20 м/с.

Украинская правда
Темы: погода
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