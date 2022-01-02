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В РФ придумали, что Европа должна ввести санкции против Украины за марш Бандеры

Воскресенье, 2 января 2022, 22:14
фото Дмитрия Ларина, УП

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Европа должна ввести санкции против Украины из-за традиционного марша в честь дня рождения Степана Бандеры, который прошел в Киеве 1 января.

Источник: Володин в Telegram

Дословно: "Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе.

Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее".

Детали: По словам Володина, Украина "скатывается к трагическому прошлому, против которого боролся не только Советский Союз, но и США и Англия".

"Со своей стороны планируем в ходе встреч с представителями парламентов европейских государств обсудить этот вопрос, предложив принять действенные меры в отношении стран, где процветает национализм", - отметил спикер Госдумы РФ.

Что предшествовало: В украинской столице в субботу граждане организовали массовое шествие с факелами, посвященное 113-му дню рождения проводника. Всего мероприятия 1 января в день рождения Бандеры прошли в 20 регионах Украины.

Посольство Израиля в Украине зявило, что осуждает марш и требует расследования "антисемитских проявлений, которые имели место во время марша".

Украинская правда
Темы: РосcияБандерасанкцииКиев
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