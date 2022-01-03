Российские самолеты бомбили провинцию в Сирии – СМИ

Российские военные самолеты бомбили в воскресенье районы вблизи северо-западного сирийского города Идлиб. В частности, сбросили бомбы на водонапорную башню, обеспечивающую водой город с миллионным населением.

Источник: Reuters со ссылкой на очевидцев и администрацию Идлиба

Детали: По информации издания, российские самолеты "сбросили бомбы на несколько городов и главную водонапорную станцию, обслуживающую город Идлиб, население которого составляет более миллиона".

Высокопоставленный представитель ООН, подтвердивший, что водная станция была "сильно повреждена" в результате авиаудара, сказал, что такие атаки ухудшили гуманитарное положение миллионов перемещенных сирийцев.

По словам очевидцев, авиаудары пришлись на животноводческие и птицефабрики вблизи пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.

"Россияне нацеливаются на инфраструктурные и хозяйственные объекты. Это лишь усиливает страдания людей", – заявил Абу Хазем Идлиби, чиновник из администрации города, находящегося под контролем оппозиции.

Ударами также были атакованы импровизированные лагеря, в которых проживают тысячи переселенцев, вблизи населенного пункта Джиср аль Шукхур, к западу от Идлиба, где были убиты двое детей и одна женщина и ранены 10 мирных жителей.

Россия и сирийская армия пока не комментировали эти сообщения.

Напомним:

В сирийской провинции Идлиб Россия поддерживает наступление армии президента Башара Асада, а Турция поддерживает повстанцев.

В конце февраля 2020 года самолеты Сирии и РФ атаковали турецких военных в Идлибе - погибли 33 человека.

5 марта 2020-го РФ и Турция объявили о прекращении огня в Идлибе.

Знать больше: Война на троих: что означает противостояние между Турцией, Россией и Сирией

Сирия перед финальной битвой: чьи интересы сплелись вокруг провинции Идлиб