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В Украине усиливается ветер, ожидаются вьюги

Понедельник, 3 января 2022, 10:19

Спасатели предупредили об усложнении погодных условий по всей территории Украины.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Детали: По Киеву и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погода
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