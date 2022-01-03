В Украине усиливается ветер, ожидаются вьюги
Понедельник, 3 января 2022, 10:19
Спасатели предупредили об усложнении погодных условий по всей территории Украины.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Детали: По Киеву и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Украинская правда