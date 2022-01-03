Женщине, подозреваемой в убийстве своего нападающего, избрали меру пресечения
Понедельник, 3 января 2022, 16:11
Центральный суд Николаева избрал меру пресечения для женщины, подозреваемой в убийстве знакомого. Она будет находиться под ночным домашним арестом.
Источник: BBC Украина из зала суда
Детали: Под домашним арестом она будет находиться в период с 19 вечера до 6 утра.
Ночной домашний арест продлится до 2 марта 2022 года.
Адвокат выступала против круглосуточного домашнего ареста для своей клиентки. Защитница рассказала, что подозреваемая – мать-одиночка, имеет двоих несовершеннолетних детей, сама работает и обеспечивает их.
Напомним: В Николаевской области в отношении женщины начали производство по статье "Умышленное убийство" после того, как она смертельно ранила мужчину, который с ножом добивался ее на дискотеке.