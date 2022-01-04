Президента Бразилии госпитализировали, его состояние стабильное

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в больницу Vila Nova Сан-Паулу для обследования после того, как почувствовал дискомфорт в животе.

Источник: The Associated Press

Детали: В больнице, куда его госпитализировали, заявили, что у президента была кишечная непроходимость, и его состояние стабильное.

Вечером в больнице уточнили, что состояние Болсонару улучшилось, хотя окончательного вывода, будет ли ему нужна операция, пока нет.

66-летний Болсонару получил ряд медицинских проблем и перенес несколько операций, поскольку получил ножевое ранение в живот во время предвыборной кампании в 2018 году.

Ранее Болсонару был госпитализирован в июле из-за очередной кишечной непроходимости, после чего он сообщил, что страдает от икоты, которая может продолжаться непрерывно в течение нескольких дней. В тот момент ему не понадобилась операция.