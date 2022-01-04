Суд освободил от ответственности преподавателя, подозреваемого во взятку в размере $200

Суд закрыл уголовное производство против преподавателя Луцкого национального технического университета, подозреваемого в получении взятки от студента в размере 200 долларов.

Источник: постановление Луцкого горрайонного суда

Детали: Судья Олеся Калькова закрыла уголовное производство против заведующего кафедрой военной подготовки Павла Турсумуратова по истечении сроков давности.

По версии следствия, Турсумуратов получил 200 долларов от студента в июле 2018 года, а взамен обещал поставить высокую оценку за экзамен по военным дисциплинам.

Уголовное производство было открыто по подозрению в уголовной статье о принятии взятки должностным лицом с обещанием совершать или не совершать определенные действия.

Рассмотрение дела длилось в течение трех лет, и в конце концов подозреваемый подал ходатайство закрыть дело по истечении сроков давности. Прокурор Богдан Гончар против ходатайства не возражал.

Согласно сайту университета, Турсумуратов до сих пор работает заведующим кафедрой военной подготовки.