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Суд освободил от ответственности преподавателя, подозреваемого во взятку в размере $200

Вторник, 4 января 2022, 17:28
Павел Турсумуратов. Фото: сайт ЛНТУ

Суд закрыл уголовное производство против преподавателя Луцкого национального технического университета, подозреваемого в получении взятки от студента в размере 200 долларов.

Источник: постановление Луцкого горрайонного суда

Детали: Судья Олеся Калькова закрыла уголовное производство против заведующего кафедрой военной подготовки Павла Турсумуратова по истечении сроков давности.

По версии следствия, Турсумуратов получил 200 долларов от студента в июле 2018 года, а взамен обещал поставить высокую оценку за экзамен по военным дисциплинам.

Уголовное производство было открыто по подозрению в уголовной статье о принятии взятки должностным лицом с обещанием совершать или не совершать определенные действия.

Рассмотрение дела длилось в течение трех лет, и в конце концов подозреваемый подал ходатайство закрыть дело по истечении сроков давности. Прокурор Богдан Гончар против ходатайства не возражал.

Согласно сайту университета, Турсумуратов до сих пор работает заведующим кафедрой военной подготовки.

Украинская правда
Темы: Луцквзяткавузы
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