Боррель: любые дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что не может быть дискуссии о европейской безопасности без участия Евросоюза и Украины.

Об этом он сказал во время совместного с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинга в Станице Луганской, сообщает "Европейская правда".

Боррель напомнил о предложениях России по безопасности в Европе и переговорах по этому вопросу, которые ожидаются в разных форматах на следующей неделе.

"Сейчас уже не времена Ялты. Определение сфер влияния между государствами – это не вопрос 2021-2022 годов", – подчеркнул он.

"Нет безопасности Европы без Украины. И это очевидно, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать Европейский союз и Украину. Любые дискуссии, касающиеся Украины, должны включать Украину", – заявил Боррель.

Он еще раз отметил полную поддержку Европейским союзом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По словам Борреля, сейчас главная цель – снижение напряжения на границах Украины.

"Это должно происходить как путем переговоров, которые состоятся в ближайшее время, так и путем твердых заявлений о нашей неизменной поддержке Украины", - сказал глава европейской дипломатии.

"Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", – добавил он.

Смотрите также видео на канале ЕвроПравды: Разговор об Украине: что лидеры Запада будут обсуждать с Путиным