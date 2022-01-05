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Боррель: любые дискуссии о европейской безопасности должны включать ЕС и Украину

Среда, 5 января 2022, 18:15
Жозеп Боррель. Фото Getty Images

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что не может быть дискуссии о европейской безопасности без участия Евросоюза и Украины.

Об этом он сказал во время совместного с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинга в Станице Луганской, сообщает "Европейская правда".

Боррель напомнил о предложениях России по безопасности в Европе и переговорах по этому вопросу, которые ожидаются в разных форматах на следующей неделе.

"Сейчас уже не времена Ялты. Определение сфер влияния между государствами – это не вопрос 2021-2022 годов", – подчеркнул он.

"Нет безопасности Европы без Украины. И это очевидно, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать Европейский союз и Украину. Любые дискуссии, касающиеся Украины, должны включать Украину", – заявил Боррель.

Он еще раз отметил полную поддержку Европейским союзом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. По словам Борреля, сейчас главная цель – снижение напряжения на границах Украины.

"Это должно происходить как путем переговоров, которые состоятся в ближайшее время, так и путем твердых заявлений о нашей неизменной поддержке Украины", - сказал глава европейской дипломатии.

"Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", – добавил он.

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Темы: ЕСУкраина
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