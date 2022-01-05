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Боррель: будь-які дискусії про європейську безпеку мають включати ЄС і Україну

Середа, 5 січня 2022, 18:15
Жозеп Боррель. Фото Getty Images

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що не може бути дискусій про європейську безпеку без участі Євросоюзу та України.

Про це він сказав під час спільного з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу у Станиці Луганській, повідомляє "Європейська правда".

Боррель нагадав про пропозиції Росії з приводу безпеки в Європі і переговори з цього питання, які очікуються у різних форматах наступного тижня.

"Зараз вже не часи Ялти. Визначення сфер впливу між державами це не питання 2021-2022 років", – наголосив він.

"Немає безпеки Європи без безпеки України. І це зрозуміло, що будь-які дискусії про європейську безпеку повинні включати Європейський союз і Україну. Будь-які дискусії, що стосуються України повинні включати Україну", – заявив Боррель.

Він ще раз наголосив на повній підтримці Європейським союзом територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. За словами Борреля, зараз головною метою є зниження напруги на кордонах України.

"Це має відбуватися як через перемовини, які відбудуться найближчим часом, так і шляхом твердих заяв про нашу незмінну підтримку України", – сказав глава європейської дипломатії.

"Будь-яка військова агресія проти України буде мати масштабні наслідки і величезну ціну", – додав він.

Як повідомлялося, у Північноатлантичному альянсі скликали засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

Теми: ЄСУкраїна


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