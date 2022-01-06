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Мужчина, собиравшийся поджечь храм УПЦ, отсидит 7 лет в тюрьме

Четверг, 6 января 2022, 11:45
Мужчина, собиравшийся поджечь храм УПЦ, отсидит 7 лет в тюрьме
Фото илюстративное

Мужчину, пытавшегося поджечь храм УПЦ в Запорожье, отправили в тюрьму на 7 лет.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "По материалам Службы безопасности Украины к семи годам лишения свободы приговорен гражданин Украины, который в 2019 году пытался поджечь храм УПЦ на Запорожье. Злоумышленник действовал по заданию и четкой координации "спецслужб" так называемой "ДНР". Его целью было дестабилизация ситуации в регионе на религиозной основе".

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Детали: Следствие установило, что боевики "ДНР" в 2019 году пытались спровоцировать конфликт на религиозной почве.

Они подыскали жителя Запорожья, который за 30 тысяч грн согласился совершить преступление – организовать поджог храма Апостола Ивана Богослова, принадлежащего УПЦ.

Одним из ключевых требований было распространение в СМИ видео пожара, который должен был трактоваться как нападение на местную церковную общину УПЦ мирян новообразованной Православной церкви Украины.

ВИДЕО ДНЯ

СБУ задержала организатора преступления и его подельников при попытке поджога храма.

Украинская правда
Темы: СБУрелигияпожар
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